В Германии тестируют напечатанные на 3D-принтере лекарства
Ученые Университетской клиники Гамбург-Эппендорф тестируют лекарства, напечатанные на 3D-принтере. Над проектом работали три года, его задача — облегчить детям с тяжелыми заболеваниями прием лекарств. Для эксперимента использовали дексаметазон, который применяется для лечения онкологических заболеваний во время высокодозной химиотерапии, препарат помогает избежать тошноты.
Напечатанные таблетки создаются индивидуально, благодаря чему получается идеально рассчитать дозировку, их не нужно глотать — они жевательные.
Таблетки принтер печатает активным ингредиентом и вспомогательными веществами. При комнатной температуре они напоминают желейные конфеты с запахом малины. Как итог, дети принимают лекарства без отвращения.
Исследователи будут проводить тестирования до конца 2026 года. Во время первого цикла химиотерапии дети будут получать обычные таблетки, а во время второго — напечатанные.
Разработка будет полезна и для лечения взрослых с болезнью Паркинсона или деменцией — им тоже бывает непросто принимать лекарства.
3D-принтер используется для создания самых разных вещей. В сфере здравоохранения с его помощью ученые восстанавливали утраченные части тела, улучшали импланты, а также воссоздавали сеть сосудов.