В Германии тестируют напечатанные на 3D-принтере лекарства

Ученые Университетской клиники Гамбург-Эппендорф тестируют лекарства, напечатанные на 3D-принтере. Над проектом работали три года, его задача — облегчить детям с тяжелыми заболеваниями прием лекарств. Для эксперимента использовали дексаметазон, который применяется для лечения онкологических заболеваний во время высокодозной химиотерапии, препарат помогает избежать тошноты.

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Напечатанные таблетки создаются индивидуально, благодаря чему получается идеально рассчитать дозировку, их не нужно глотать — они жевательные.

Таблетки принтер печатает активным ингредиентом и вспомогательными веществами. При комнатной температуре они напоминают желейные конфеты с запахом малины. Как итог, дети принимают лекарства без отвращения.

Исследователи будут проводить тестирования до конца 2026 года. Во время первого цикла химиотерапии дети будут получать обычные таблетки, а во время второго — напечатанные.

Разработка будет полезна и для лечения взрослых с болезнью Паркинсона или деменцией — им тоже бывает непросто принимать лекарства.

3D-принтер используется для создания самых разных вещей. В сфере здравоохранения с его помощью ученые восстанавливали утраченные части тела, улучшали импланты, а также воссоздавали сеть сосудов.