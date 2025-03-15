Создан новый метод контроля температуры внутри живых клеток

Учёные из Университета Дьюка в США разработали новый метод измерения температуры внутри живых клеток с помощью флуоресцентных красителей. Эти краски светятся под ультрафиолетовым светом, и их яркость меняется в зависимости от температуры, что позволяет исследователям следить за тепловыми процессами с невероятной точностью — до 0,1 градуса Цельсия.

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Метод основан на использовании молекул, которые называются флуоресцентными красителями. Это вещества, способные излучать свет после поглощения энергии. Учёные встроили их в клетки и настроили так, чтобы они реагировали на тепло. Например, если температура в клетке повышается, свечение становится ярче или тускнеет — это зависит от типа красителя. Для проверки технологии исследователи нагревали клетки с помощью крошечных золотых частиц, которые работают как миниатюрные нагреватели под воздействием света.

Этот подход открывает новые возможности в медицине и биологии. Точный контроль температуры внутри клеток может помочь понять, как тепло влияет на их работу, например, при воспалениях или раке. Пока метод тестируется в лаборатории, но в будущем он может стать инструментом для диагностики или даже лечения заболеваний.