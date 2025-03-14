Ученые выяснили, что может усиливать восприятие боли

Ученые из Дании выяснили, что неопределенность в ожиданиях может усиливать восприятие боли, даже если реальной угрозы нет. Работа опубликована в журнале Science Advances (SA).

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Обычно, если мы касаемся чего-то знакомого, например, теплой сковороды, наш мозг уже знает, чего ожидать, и подготавливается к возможной боли. Но если человек находится в состоянии неопределенности — например, с завязанными глазами, — боль ощущается сильнее, даже если источник тепла недостаточно горяч, чтобы причинить вред.

В ходе эксперимента участники должны были предсказать, почувствуют ли они тепло или холод на предплечье. Однако в некоторых случаях им одновременно подавали и теплый, и холодный стимул, вызывая эффект жжения.

«Предыдущее исследование показало, что наши ожидания формируют восприятие боли. В этом исследовании мы хотели понять, может ли неопределенность в этих ожиданиях также усиливать боль. Иллюзия жжения позволила нам доказать, что даже при отсутствии реальной угрозы неопределенность заставляет мозг воспринимать боль сильнее», — объяснил доцент Франческа Фардо из Орхусского университета.

В исследовании участвовали 300 человек. Ученые использовали методы компьютерного моделирования и визуализации активности мозга, чтобы выяснить, как мозг реагирует на неопределенность. Результаты показали, что при отсутствии ясных сигналов мозг склонен «перестраховываться» и воспринимать боль острее, чем это необходимо.

«Ожидание облегчения снижает боль, тогда как ожидание вреда усиливает ее. Мы показали, что даже отсутствие ясности в предсказаниях заставляет мозг реагировать более интенсивно», — добавил Фардо.

Полученные результаты могут изменить подходы к лечению боли. Более четкая информация о предстоящих процедурах и снижение неопределенности помогут пациентам воспринимать боль менее остро.