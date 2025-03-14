Туалетная бумага оказалась опасной для здоровья

Профессор экологической инженерии Тим Таунсенд из Университета Флориды возглавил исследование источника перфторалкиловых соединений (PFAS) в сточных водах. Открытие ученых было выявило, что одним из таких соединений является туалетная бумага. Результаты были опубликованы в журнале «Environmental Science & Technology» Американского Химического Общества, пишет Pravda.Ru.

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PFAS — класс химических соединений, которые начали использовать в 1940-х. Они высокоустойчивы в окружающей среде. Причем, эти вещества нашли во многих продуктах личной гигиены, включая косметику и моющие средства. Однако туалетная бумага, как продукт, попадающий в канализацию, ранее не рассматривалась как потенциальный источник PFAS.

Оказалось, что некоторые производители бумаги могут добавлять PFAS при переработке древесины в целлюлозу, что «заражает» конечный продукт. Также переработанная туалетная бумага может содержать волокна, полученные из материалов, уже содержащих PFAS.

Ученые провели анализ рулонов туалетной бумаги, которая продается в Северной, Центральной и Южной Америке, Европе и Африке и собрали образцы из сточных вод на очистных сооружениях. Результатом стала идентифицирация основного вида PFAS — вещества diPAPs (полифторированные алкиловые фосфорные диэфиры). Они могут образовывать крайне устойчивые соединения.

Открытие подчеркнуло необходимость пересмотра стандартов и методов производства туалетной бумаги.