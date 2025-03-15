Созданы импортозамещающие катализаторы для получения полезных кислот

Катализаторы для производства водорода, глюконовой и глюкаровой кислот, поставки которых почти прекратились из стран Европы, разработали ученые Томского государственного университета (ТГУ) совместно с сотрудниками Индийского технологического института. Эти соединения используются в фармацевтике, бытовой химии и агрохимии, металлургии и энергетике, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.

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По словам руководителя проекта, профессора химического факультета ТГУ, директора Института "Умные материалы и технологии" Ирины Курзиной, раньше главным поставщиком глюконовой, глюкаровой кислот и водорода в Россию были страны Европы. Сейчас эти поставки практически прекращены.

«За два года совместных исследований российско-индийская научная группа разработала линейку катализаторов для получения высокомаржинальных продуктов. В частности, химики ТГУ создали технологию превращения глюкозы в глюконовую кислоту. Достоинство нового подхода в том, что он позволяет получать чистый продукт, который не придется отделять от побочных примесей», — сказано в сообщении.

Индийские ученые разработали палладий-висмутовые, палладий-железные и никель-железные системы, благодаря которым в ходе переработки биомассы путем электролитического разложения глюконовой и глюкаровых кислот можно получить водород. В ходе исследований для этого использовались кукурузные стебли, сахарный тростник и пшеничная солома.

Особенностью катализаторов, созданных в рамках международного проекта, является возможность их многоразового использования. В отличие от зарубежных аналогов, у новых каталитических материалов не происходит вымывания активного компонента. Возможность повторного использования катализаторов в нескольких циклах значительно повышает рентабельность производства.

В случае эффективного внедрения новых разработок Россия и Индия могут на мировом рынке стать крупными экспортерами глюконовой, глюкаровой кислот и водорода, полученных из растительного сырья. Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.