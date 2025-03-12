Стало известно, в каком возрасте умственные способности достигают пика

Международная команда ученых опровергла распространенное мнение о том, что когнитивные способности начинают снижаться уже к 30 годам. Исследователи выяснили, что навыки грамотности и счета обычно улучшаются как минимум до 40 лет, после чего стабилизируются или начинают незначительно снижаться. Однако этот спад не является неизбежным: люди, которые часто используют когнитивные навыки в повседневной жизни и на работе, могут сохранять и даже улучшать их и после сорока. Работа опубликована в журнале Science Advances.

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Исследование проводилось, чтобы более точно понять, как меняются когнитивные способности с возрастом. Ранее большинство работ основывалось на сравнении людей разного возраста в один и тот же момент времени, что искажало результаты из-за различий в уровне образования и условиях жизни разных поколений.

«Когнитивные навыки оказывают большое влияние на уровень доходов человека и экономический рост стран. Старение населения в развитых странах вызывает беспокойство по поводу снижения этих навыков с возрастом. Однако прежние исследования имели ограничения, так как сравнивали людей разного возраста, а не отслеживали изменения в одних и тех же группах со временем», — объяснил ведущий автор исследования Эрик А. Ханушек из Стэнфордского университета.

Ученые использовали данные программы PIAAC-L (Программа международной оценки компетенций взрослых). В рамках этого проекта исследователи дважды тестировали навыки грамотности и счета у большой группы взрослых с интервалом в 3,5 года. Это позволило отследить реальные изменения в способностях людей, а не опираться на косвенные сравнения между разными возрастными группами.

Навыки оценивались с помощью анкет, в которых участники указывали, как часто они сталкиваются с задачами, связанными с чтением и математикой, в повседневной жизни и на работе. Вопросы касались чтения инструкций, писем, статей, книг, расчета стоимости, использования процентов и дробей, а также интерпретации графиков.

Результаты оказались неожиданными: в среднем навыки грамотности и счета заметно улучшались до 40 лет. После этого навыки грамотности лишь слегка снижались, а навыки счета падали немного быстрее. Однако в группе людей, которые активно использовали эти навыки в работе и повседневной жизни, никаких признаков снижения вообще не наблюдалось даже в возрасте после 50 лет.

«Поведение человека оказывает значительное влияние на возрастные изменения когнитивных навыков», — отметил Ханушек. — «Те, кто регулярно использует навыки чтения и счета дома или на работе, могут избежать или значительно замедлить когнитивное старение».

Ученые также обнаружили различия в зависимости от рода деятельности и уровня образования. Люди с высшим образованием и те, кто работает в интеллектуальных сферах, демонстрировали стабильное улучшение навыков даже после сорока лет при условии их активного использования. В то же время у людей из этих же групп, которые реже использовали когнитивные навыки, такого улучшения не наблюдалось.

Также выявились гендерные различия: женщины в среднем демонстрировали более выраженное снижение навыков с возрастом, особенно в математике. Это различие не полностью объясняется уровнем использования навыков, что требует дальнейших исследований.