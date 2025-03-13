Ученые установили связь между загрязнением воздуха и здоровьем глаз

Китайские исследователи обнаружили тесную связь между повышенным уровнем загрязнения воздуха и развитием пяти распространённых заболеваний глаз, которые могут привести к потере зрения.

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Исследователи провели проспективное когортное исследование, чтобы оценить взаимосвязь между воздействием загрязняющих веществ в воздухе и возникновением пяти распространённых заболеваний глаз: катаракты, глаукомы, дегенерации жёлтого пятна, диабетической ретинопатии и отслоения сетчатки. Результаты были опубликованы 6 марта 2025 года в Американском журнале офтальмологии.

Авторы включили в исследование почти 115 тысяч участников из Биобанка Великобритании с данными рефрактометрии на начальном этапе (39 180 человек страдали близорукостью) и наблюдали за ними в среднем 12,4 года.

В результате оказалось, что повышенный уровень воздействия оксидов азота и твёрдых частиц диаметром менее 10 мкм был связан с повышением риска развития диабетической ретинопатии: на 11% у участников без близорукости и на 61% у участников с близорукостью. Причём, более сильное воздействие наблюдалось у людей с близорукостью слабой и средней степени, по сравнению с имеющими высокую степень близорукости.

Повышенный уровень воздействия данных частиц был связан также с увеличением риска отслоения сетчатки (на 67%) и дегенерации жёлтого пятна (на 44%) у людей с близорукостью слабой и средней степени.

Повышенный уровень воздействия твёрдых частиц менее 2,5 мкм был связан с увеличением частоты случаев глаукомы на 8% у участников без близорукости.

«Эти открытия подтверждают растущее убеждение в том, что факторы окружающей среды играют ключевую роль в патогенезе заболеваний глаз, особенно в условиях растущей распространённости близорукости во всём мире», — уверены авторы исследования.

Они считают, что полученные результаты подчёркивают необходимость внедрения стратегий проактивного вмешательства, направленных на снижение нарушений зрения и бремени заболеваний глаз, связанных с загрязнением воздуха.