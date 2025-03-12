Ученые разобрались, как мозг хранит и распознает воспоминания

Международная группа ученых раскрыла новые детали того, как человеческий мозг формирует и извлекает воспоминания. Исследование, опубликованное в Science Advances, проливает свет на нейронные механизмы, лежащие в основе этих процессов.

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Способность запоминать события и узнавать знакомые объекты зависит от создания и воспроизведения так называемых следов памяти — активных нейронных цепей, которые фиксируют и передают информацию. Несмотря на то, что ученым уже известно, какие области мозга участвуют в этом процессе, точный механизм до сих пор оставался недостаточно изученным.

В новом исследовании специалисты проанализировали данные электроэнцефалографии (ЭЭГ), полученные у детей, подростков и молодых людей с эпилепсией. Участникам эксперимента показывали визуальные сцены, а затем просили распознать их среди других изображений.

Результаты показали, что процесс узнавания базируется на двух ключевых механизмах: восстановлении и преобразовании следов памяти. Восстановление происходит в височной коре мозга, а преобразование — в теменной. Эти процессы позволяют не только запоминать информацию, но и адаптировать ее для различных задач.

Ученые также выяснили, что память использует одновременно два принципа: обобщение и дифференциацию. Это помогает мозгу эффективно кодировать и извлекать воспоминания как в конкретном, так и в абстрактном формате. Для изучения этих процессов ученые использовали искусственные нейросети, моделирующие работу мозга.