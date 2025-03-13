Психолог Дугенцова: симптомы депрессии можно уменьшить мягкими методами

В России втрое вырос спрос на антидепрессанты, достигнув максимума за последние пять лет. Сегодня это заболевание является одной из самых распространенных причин потери трудоспособности, но также рост спроса вызван повышением доступности психиатрической помощи, считает психолог Дарья Дугенцова. В беседе с Общественной Службой Новостей она призвала не забывать и о других, более мягких способах снижения симптомов депрессии. Сегодня врачи беспокоятся из-за риска гипердиагностики и назначения лекарств даже без необходимости. Зачастую люди могут и сами себе прописывать препараты, а затем начинать принимать их без контроля врача, что недопустимо, отметила Дугенцова. В любом случае важно обсуждать способы справиться с болезнью с врачом, подчеркнула она. "В развитых странах антидепрессанты обычно назначают по строгим критериям, но тенденция к "медикализации" существует. Они необходимы при умеренной и тяжелой депрессии, но при легкой форме альтернативные методы могут быть не менее эффективны", - пояснила специалист. Она призвала не беспокоиться из-за роста спроса на лекарства, но посоветовала контролировать обоснованность того или иного типа лечения. Напомним, в России в январе объем продаж антидепрессантов увеличился относительно аналогичного месяца 2024 года на 21%, выяснили специалисты. В денежном выражении продажи выросли на 36%.