В России разработали новый способ борьбы с ожирением

Ученые Научно-технологического университета "Сириус" запатентовали новый способ борьбы с ожирением с помощью генной терапии, сообщили в пресс-службе федеральной территории.

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Таким образом, разработка позволяет доставлять специальный ген в жировые клетки и превращать вредный белый жир в бежевый - особый тип жировой ткани, который помогает организму сжигать лишние калории.

"В основе идеи ученых "Сириуса" - ген PRDM16. Он играет ключевую роль в процессе превращения обычных жировых клеток (белого жира) в более активные бежевые", - говорится в сообщении.

Для доставки гена биотехнологи под руководством ведущего научного сотрудника направления "Генная терапия" Научного центра трансляционной медицины Александра Егорова использовали особый "транспорт" на основе аденоассоциированного вируса.

Вирус доставляет ген PRDM16 прямо в жировые клетки. Добравшись до них, этот ген "включает" производство белка, отвечающего за сжигание жира. И организм начинает тратить больше энергии даже без физических нагрузок.

Такие вирусы безопасны: они не вызывают болезней и не встраиваются в ДНК клеток. Отмечается, что метод успешно протестировали в исследовании на мышах. Сейчас ученые готовятся к испытаниям на других моделях.

Это поможет пациентам не только снизить вес, но и избавиться от заболеваний, таких как диабет второго типа; особенно тем, кому противопоказаны физические нагрузки и ограничения в питании.

Ожирение - одна из самых серьезных проблем во всем мире. Оно снижает качество жизни и увеличивает риск развития заболеваний - кроме диабета, сердечно-сосудистых, артрита и даже онкологии.