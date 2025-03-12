Разработана новая программа для анализа электрокардиограммы

Ученые Пензенского государственного университета (ПГУ) создали компьютерную программу для анализа электрокардиограммы (ЭКГ), в основе которой лежит гистограмма распределения данных. Применение разработки, которая уже запатентована, позволит выявлять у пациентов нарушения в работе сердца на ранних стадиях болезни, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"Ученые подведомственного Минобрнауки России Пензенского государственного университета усовершенствовали существующие медицинские приборы диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. Установить отклонения в работе сердца станет возможным на более ранних сроках. <…> ЭКГ-сигнал с помощью компьютерной программы переводится в гистограмму распределения данных", - говорится в сообщении.

В Минобрнауки пояснили, что ученые предлагают встраивать разработанный программный продукт в существующие аппараты ЭКГ и холтеровского мониторирования. Внедрение предложения поможет быстрее и точнее анализировать параметры работы сердца. Способ может стать базовым для системы поддержки принятия врачебных решений, чтобы снизить вероятность ошибки и ускорить постановку диагноза. Кроме того, программа будет полезна для телемедицины. Благодаря возможности использования с фитнес-браслетами программа поможет спортсменам и любителям спорта контролировать физическую нагрузку.

Созданная компьютерная программа переводит ЭКГ-сигнал в гистограмму распределения данных. Один из информативных статистических параметров, по которому ученые оценивают кардиограмму, - плотность распределения вероятностей. Лабораторные исследования, проведенные в ПГУ, показали действенность научной разработки. Программа указала на специфичные изменения оцениваемых параметров для условно здоровых людей и пациентов, имеющих в анамнезе заболевания сердечно-сосудистой системы. Форма гистограммы у здоровых и имеющих проблемы с сердцем людей оказалась разной.

"Мы рассматриваем электрокардиографический сигнал как некоторый технический сигнал, у которого можно оценить изменчивость во времени. И мы оцениваем сигнал в целом", - пояснил доцент кафедры "Информационно-измерительная техника и метрология" ПГУ Виктор Баранов.

Система может работать в онлайн-режиме, когда результат сразу выводится на монитор аппарата или в специальное приложение смартфона, или в офлайн-режиме, когда данные с аппарата ЭКГ или холтера по беспроводному каналу передаются на облачный сервис, где проходит их анализ. Врач-кардиолог увидит на мониторе компьютера предварительные результаты. Изобретение уже запатентовано, но разработчики намерены расширить спектр проводимых с его помощью исследований. Они планируют в сотрудничестве с учеными Медицинского института ПГУ использовать программу и для прогнозирования у пациента опасности тех или иных сердечно-сосудистых заболеваний.