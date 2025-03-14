Стало известно, как погода влияет на старение

Согласно результатам новой научной работы, климат в месте, где вы живёте, может влиять на скорость вашего старения. Это наблюдается даже на клеточном уровне.

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У людей, которые проживают в регионах с более частыми случаями экстремальной жары, учёные обнаружили ускоренное биологическое старение. То есть их клетки в буквальном смысле стареют быстрее, чем у тех, кто живёт в прохладных регионах. Подробнее об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

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В рамках проведения нового исследования эксперты использовали образцы крови, взятые у 3679 участников в возрасте 56 лет и старше. Все эти люди были включены в национальное исследование здравоохранения и выхода на пенсию.

Финикс и Тусон на юге Аризоны, Браунсвилл и Ларедо на юге Техаса, а также Майами и Тампа во Флориде были самыми жаркими регионами в исследовании. Люди, которые там проживали, были биологически старше на период до 14 месяцев по сравнению с участниками, которые находились в регионах с менее чем 10 жаркими днями в году.

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