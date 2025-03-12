Ученые назвали влияние дыма от лесных пожаров на здоровье пациентов с раком

Особенно сложно восстановиться после операции по удалению опухолей в легких.

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Исследование Американского онкологического общества выявило негативное влияние лесных пожаров на процесс восстановления пациентов после хирургического лечения рака легких.

Онкологические больные, проходящие лечение и реабилитацию, особенно подвержены риску во время природных катаклизмов. Это связано с комплексом физических, психологических и социально-экономических факторов. При этом участившиеся из-за климатических изменений лесные пожары создают дополнительную угрозу для их здоровья, говорится в публикации журнала NCI: Journal of the National Cancer Institute.

Специалисты сосредоточились на изучении последствий операций по удалению опухолей легких. В рамках исследования они проанализировали данные пациентов, перенесших операции (лобэктомию или пневмонэктомию) по поводу немелкоклеточного рака легкого I-III стадий в период с 2004 по 2021 год.

Исследование показало, что пребывание вблизи очагов лесных пожаров значительно удлиняет период госпитализации. У пациентов, подвергавшихся воздействию дыма, средняя продолжительность пребывания в больнице составила 9,4 дня – на 1,9 дня дольше, чем у больных в безопасных районах. Этот эффект наблюдался независимо от стадии заболевания.

Эксперты подчеркивают, что даже двухдневное увеличение срока госпитализации создает дополнительную нагрузку на систему здравоохранения и может затруднить оказание помощи другим пациентам, нуждающимся в стационарном лечении.

Ранее сообщалось, что в первом МГМУ разработали уникальные имплантаты для челюстно-лицевой хирургии.