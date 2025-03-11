Выявлены ключевые биомаркеры опухолей при синдроме Кушинга

Российские ученые выявили сходства и различия опухолей, а также ключевые биомаркеры в разных органах при синдроме Кушинга, сообщил Центр научной коммуникации МФТИ. Это может помочь в диагностике и создании персонализированной терапии.

В сообщении отмечается, что причины синдрома Кушинга, который сопровождается ожирением и изменениями кожи, а также может стать причиной высокого артериального давления, остеопороза и диабета, могут быть разные, в том числе на его развитие могут повлиять опухоли.

По информации Центра научной коммуникации МФТИ, секвенирование выявило активность генов в отдельных опухолях и указало на ряд их общих признаков, но ученые отметили, что новообразования из разных органов имели характерные отличия профилей экспрессии генов.

"Например, в негипофизарных опухолях оказалась повышена активность генов TBX19 и PITX1. Это факторы транскрипции, вызывающие усиленный синтез проопиомеланокортина (POMC) - молекулы-предшественника, из которой синтезируется АКТГ. Неожиданной находкой оказалось то, что опухоли в легких более активно экспрессировали гены гастрин-высвобождающего пептида и кальцитонина. Знания об этом могут быть полезны для диагностики разных опухолей, которые выделяют АКТГ", - приводятся в сообщении слова заведующего лабораторией в МФТИ и Сеченовском университете Антона Буздина.

Кроме того, исследователи описали отличия между опухолями на уровне активации молекулярных путей, а также выявили принципиально новые молекулярные мишени для лечения синдрома Кушинга.

Исследование проводилось на образцах опухолей 36 пациентов с синдромом Кушинга - 29 имели опухоли гипофиза, 6 - в легких и 1 - в поджелудочной железе. Результаты опубликованы в журнале Cancers.