В России созданы биополимерные имплантаты для операций на челюсти
По просьбе врачей-консультантов, инженеры спроектировали 3D-модель имплантата для операции на нижней челюсти, основываясь на КТ-снимке реального пациента. При этом использовалось отечественное программное обеспечение. Затем несколько образцов изделия были изготовлены с помощью 3D-принтера и литьевого станка, используя два биосовместимых полимерных материала — полисульфон и полиэфирэфиркетон, синтезированных в Центре прогрессивных материалов и аддитивных технологий Кабардино-Балкарского государственного университета.
Директор по коммерциализации технологий Первого МГМУ Александр Кулиш пояснил, что для создания имплантатов были использованы полимеры, которых ранее не было на рынке. При этом на сегодняшний день нет и иностранных полимеров, которые бы подходили для медицинских целей.
Разработанные имплантаты легче титана на 40%, не вызывают аллергии и по характеристикам приближены к человеческой кости, что делает их использование более комфортным для пациента. Биополимер не подвержен коррозии и гидролизу, обладает высокой устойчивостью к деградации в биологической среде и может быть стерилизован любым методом. Он полностью биосовместим и безопасен на клеточном и генетическом уровнях. На данный момент эти медицинские изделия проходят испытания в клиническом центре университета для получения регистрационного удостоверения.
Хирург-стоматолог, имплантолог, главный врач центра дентальной имплантологии «Имплант Тайм» Сергей Рожнов считает, что ключевое преимущество новых имплантатов заключается в том, что они не требуют забора трансплантатов, например, из ребра, что снижает травматичность операции. По его словам «Известиям», теперь реабилитация пациента будет более легкой, а использование искусственных материалов в будущем устранит многие проблемы и осложнения, характерные для титановых имплантатов.
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