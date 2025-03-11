В России созданы биополимерные имплантаты для операций на челюсти

По просьбе врачей-консультантов, инженеры спроектировали 3D-модель имплантата для операции на нижней челюсти, основываясь на КТ-снимке реального пациента. При этом использовалось отечественное программное обеспечение. Затем несколько образцов изделия были изготовлены с помощью 3D-принтера и литьевого станка, используя два биосовместимых полимерных материала — полисульфон и полиэфирэфиркетон, синтезированных в Центре прогрессивных материалов и аддитивных технологий Кабардино-Балкарского государственного университета.

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Директор по коммерциализации технологий Первого МГМУ Александр Кулиш пояснил, что для создания имплантатов были использованы полимеры, которых ранее не было на рынке. При этом на сегодняшний день нет и иностранных полимеров, которые бы подходили для медицинских целей.

Разработанные имплантаты легче титана на 40%, не вызывают аллергии и по характеристикам приближены к человеческой кости, что делает их использование более комфортным для пациента. Биополимер не подвержен коррозии и гидролизу, обладает высокой устойчивостью к деградации в биологической среде и может быть стерилизован любым методом. Он полностью биосовместим и безопасен на клеточном и генетическом уровнях. На данный момент эти медицинские изделия проходят испытания в клиническом центре университета для получения регистрационного удостоверения.

Хирург-стоматолог, имплантолог, главный врач центра дентальной имплантологии «Имплант Тайм» Сергей Рожнов считает, что ключевое преимущество новых имплантатов заключается в том, что они не требуют забора трансплантатов, например, из ребра, что снижает травматичность операции. По его словам «Известиям», теперь реабилитация пациента будет более легкой, а использование искусственных материалов в будущем устранит многие проблемы и осложнения, характерные для титановых имплантатов.

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