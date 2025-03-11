Запатентован способ экспресс-диагностики пародонтита

Ученые двух самарских вузов запатентовали разработанный ими способ лазерной экспресс-диагностики пародонтита. Разработка позволит выявлять болезнь на ранней стадии и прогнозировать риск ее возникновения, сообщили в пресс-службе Самарского государственного университета имени Королева.

"Научная группа, в которую входят ученые Самарского университета имени Королева и Самарского государственного медицинского университета, получила патент Российской Федерации на разработанный способ диагностики хронического пародонтита по органическому и минеральному составу эмали зубов", - говорится в сообщении.

В вузе уточнили, что патент поможет широкому внедрению технологии в стоматологическую практику.

По информации университета, запатентованный способ диагностики позволяет предсказывать возникновение заболевания, которое может приводить к потере зубов. Стоматологу потребуется несколько секунд, чтобы посветить лазером на подозрительный зуб и с помощью специального оборудования определить, есть ли у пациента пародонтит или оценить вероятность его возникновения. Опытный образец диагностической установки, работающей на основе этого метода, уже прошел испытания в одной из самарских стоматологических клиник.

Лазерный метод основан на принципах Рамановской спектроскопии, с помощью спектрографа можно увидеть признаки наличия того или иного вещества при взаимодействии лазерного луча с исследуемым объектом, в данном случае - с зубной эмалью. Исследования показали, что при пародонтите или при риске его развития в эмали зубов изменяются концентрация и соотношение определенных веществ. Таким образом, способ позволяет зафиксировать наличие определенных изменений в биотканях. Полученные данные анализирует созданная учеными компьютерная программа, после чего автоматически выдает диагноз или предупреждает о риске возникновения заболевания.