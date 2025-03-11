Запатентован способ экспресс-диагностики пародонтита
Ученые двух самарских вузов запатентовали разработанный ими способ лазерной экспресс-диагностики пародонтита. Разработка позволит выявлять болезнь на ранней стадии и прогнозировать риск ее возникновения, сообщили в пресс-службе Самарского государственного университета имени Королева.
"Научная группа, в которую входят ученые Самарского университета имени Королева и Самарского государственного медицинского университета, получила патент Российской Федерации на разработанный способ диагностики хронического пародонтита по органическому и минеральному составу эмали зубов", - говорится в сообщении.
В вузе уточнили, что патент поможет широкому внедрению технологии в стоматологическую практику.
По информации университета, запатентованный способ диагностики позволяет предсказывать возникновение заболевания, которое может приводить к потере зубов. Стоматологу потребуется несколько секунд, чтобы посветить лазером на подозрительный зуб и с помощью специального оборудования определить, есть ли у пациента пародонтит или оценить вероятность его возникновения. Опытный образец диагностической установки, работающей на основе этого метода, уже прошел испытания в одной из самарских стоматологических клиник.
Лазерный метод основан на принципах Рамановской спектроскопии, с помощью спектрографа можно увидеть признаки наличия того или иного вещества при взаимодействии лазерного луча с исследуемым объектом, в данном случае - с зубной эмалью. Исследования показали, что при пародонтите или при риске его развития в эмали зубов изменяются концентрация и соотношение определенных веществ. Таким образом, способ позволяет зафиксировать наличие определенных изменений в биотканях. Полученные данные анализирует созданная учеными компьютерная программа, после чего автоматически выдает диагноз или предупреждает о риске возникновения заболевания.
"Такая экспресс-диагностика особенно пригодится при проведении диспансеризации или профилактическом осмотре. Если будут выявлены высокие риски возникновения заболевания, то врач сможет заранее назначить профилактическую терапию, чтобы болезнь не возникла. При использовании классических методов диагностики лечить обычно приходится уже по факту заболевания", - пояснила доцент кафедры лазерных и биотехнических систем Самарского университета имени Королева, заместитель научного руководителя межвузовской научно-исследовательской лаборатории "Тканевая инженерия" Елена Тимченко.