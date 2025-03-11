Ученые предложили делать болеутоляющее из яда пауков

В секрете ядовитых желез томизуса наполненного, принадлежащего к семейству пауков-бокоходов или пауков-крабов был обнаружен пептид — пуротоксин-6, который может стать основой для разработки болеутоляющих лекарств нового поколения. Об этом «Газете.Ru» рассказали в МФТИ.

Анальгетики, кроме терапевтического, могут оказывать и побочное действие. Возможны спазмы желудочно-кишечного тракта, падение артериального давления и головокружение. Кроме того, они могут вызывать привыкание, и их прием становится неэффективным. В этой связи поиск новых анальгетиков — актуальная проблема.

Клетки отделены от окружающих тканей особыми оболочками, которые состоят из жиров. В этих оболочках есть специальные чувствительные точки, которые называются P2X3-рецепторы. Они как бы «запускают» процесс боли. Чтобы не чувствовать боль, можно использовать специальные вещества, которые блокируют работу P2X3-рецепторов.

Для этого коллектив российских ученых изучает пептиды или небольшие белки — молекулы, содержащие не более 100 остатков аминокислот, связанных в цепочку. Особый интерес представляют пептиды, выделенные из природных ядов.

Внимание исследователей привлек секрет ядовитых желез томизуса наполненного. Ученые получили секрет посредством электрической стимуляции ядовитых желез паука. Чтобы изучить состав, яд разделили на компоненты с помощью обращенно-фазовой хроматографии. Разделение происходило при высоком давлении на неполярном сорбенте, который остается неподвижным в ходе процесса.

«В результате ученые выделили чистый пептид, который назвали пуротоксином-6 (PT6). Он имеет компактную пространственную структуру. Даже низкие дозы этого пептида, введенные мышам подкожно или внутримышечно, избирательно ингибируют P2X3-рецепторы, оказывая выраженное болеутоляющее действие», – рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры физико-химической биологии и биотехнологии МФТИ Александр Василевский.

Надо отметить, что рецепторы P2X3 отвечают не только за болевые, но и за вкусовые ощущения. Следовательно, прием веществ, блокирующих эти рецепторы, может привести к искажению или потере вкуса. Как показали исследования, пуротоксин-6 не вызывает значимых изменений вкуса даже в высоких дозировках.

Пептид, выделенный из ядовитых желез паука, может стать основой для разработки лекарств, назначаемых при остеоартрите, невралгии тройничного нерва и других заболеваниях, сопровождающихся выраженным болевым синдромом.

Работа выполнена учеными в сотрудничестве с коллективами из других университетов и институтов.