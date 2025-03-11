Почему чипы Илона Маска Neuralink не приживаются

Однако обнаруженные проблемы с иммунной реакцией организма ставят под вопрос перспективы долгосрочного использования подобных имплантов в медицине.

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Стартап Илона Маска Neuralink, занимающийся разработкой нейроинтерфейсов для прямого взаимодействия мозга с компьютером, столкнулся с серьезными препятствиями в своих исследованиях.

Как пояснил доктор медицинских наук и руководитель отдела симуляционных технологий Инженерно-физического института биомедицины НИЯУ МИФИ, главная проблема заключается в естественной реакции человеческого организма на имплантат.

Иммунная система воспринимает вживленный чип как чужеродный объект и начинает его изолировать с помощью специальных клеток. Это существенно снижает эффективность работы устройства. Первый нейроимплант Neuralink был установлен пациенту в 2024 году, но, вопреки оптимистичным прогнозам о революционном прорыве, технология столкнулась с серьезными ограничениями.

Эксперт подчеркивает, что такая реакция организма является естественной защитной функцией мозга. В результате этого нейроинтерфейс смог полноценно функционировать лишь в течение полугода, после чего начались сбои в его работе.

Изначально проект Neuralink позиционировался как инновационное решение для помощи людям с параличом, позволяющее восстановить двигательные функции через прямое подключение мозга к компьютеру.

Разработчикам теперь предстоит найти способы преодоления иммунного ответа организма и увеличения срока службы имплантатов. Без решения этих проблем технология рискует остаться на уровне экспериментальной разработки, не готовой к практическому применению в медицинской сфере.