Обнаружен революционный способ борьбы с раком

Ученые нашли способ подавить рост агрессивных форм рака, заблокировав фермент EZH2. Это открытие может изменить подход к лечению онкологических заболеваний, говорится в исследовании, опубликованном в Genes&Diseases.

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EZH2 управляет процессами, которые помогают опухолям расти и защищаться от лечения. Его активность повышена при раке груди, простаты, глиобластоме и лимфоме. Ученые выяснили, что подавление этого фермента не только замедляет развитие опухоли, но и делает ее более чувствительной к химиотерапии и иммунопрепаратам.

Первый препарат, подавляющий EZH2, таземетостат, уже применяется при лечении некоторых видов рака, но исследователи работают над новыми схемами терапии. В будущем блокировка EZH2 может сочетаться с другими методами лечения, чтобы повысить их эффективность и снизить вероятность рецидивов. Тем не менее опухоли могут адаптироваться к такому воздействию, поэтому ученые ищут способы прогнозировать реакцию организма и выявлять пациентов, которым такая терапия принесет наибольшую пользу.

Открытие подтверждает, что борьба с раком может выйти на новый уровень: если удастся контролировать работу ключевых ферментов, можно замедлить болезнь и повысить шансы на выздоровление.