Исследователи выяснили, как собаки влияют на здоровье людей

Мысль о положительном влиянии собаки на здоровье сердца хозяина не нова. Специалисты изучали этот вопрос десятилетия. Исследование шведских ученых охватило данные более чем 3 миллионов человек за 12 лет.

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Согласно исследованию, которое опубликовано в журнале Nature, наличие дома собаки связано с более низкой смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний.

В исследовании сказано, что у хозяев охотничьих пород собак наблюдался существенно более низкий риск сердечно-сосудистых заболеваний.

«Результаты показали, что у одиноких владельцев собак риск смерти ниже на 33%, а риск сердечного приступа — ниже на 11% по сравнению с одинокими людьми, у которых нет собак. Вероятно, собака отчасти может заменить важного члена семьи для одиноких людей», — отметил ведущий автор исследования Мвенья Мубанга из Уппсальского университета, передает Мойка78.

Исследователи сделали предположение о том, что разные факторы, которые связаны с наличием собаки, могли оказать влияние на положительные результаты.

При выгуле собаки, человек не только проявляет физическую активность, но и общается с другими собаководами. При этом приходится гулять при любой погоде, что несет пользу для иммунитета. Кроме того, с собакой надо постоянно играть. Все это является полезным для когнитивного здоровья пожилых.

В статье CNN об этом исследовании говорится, что собаки несут в дом грязь и облизывают людей, а это значит, что они могут быть переносчиками «хороших» бактерий, поддерживающих здоровье.

Ранее эксперты из Британии рассказали, когда лучше гулять для здоровья.