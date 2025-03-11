Ученые получили «замедлитель» болезней Паркинсона и Альцгеймера

Ученые из Марийского государственного университета совместно с коллегами разработали инновационное соединение, способное бороться с опасным процессом подавления клеток, известным как ферроптоз. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ.

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Это открытие может стать прорывом в лечении болезни Паркинсона и Альцгеймера, отметили ученые.

Особенность нового вещества в том, что оно эффективно подавляет ферроптоз, не оказывая токсичного воздействия на живые клетки. В отличие от существующих соединений, оно безопасно защищает митохондрии — энергетические станции клеток.

По словам руководителя исследования профессора Михаила Дубинина, наиболее перспективной оказалась модификация на основе фенотиазина. Вещество показало высокую эффективность в борьбе с ферроптозом при полном отсутствии токсичности.

Испытания нового соединения уже провели на клеточных линиях при исследовании изолированных митохондрий печени крыс. Оно показало выраженные антиоксидантные свойства.