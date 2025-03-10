Генетик рассказал, можно ли было спасти умершего принца Люксембурга

Умершего 1 марта в возрасте 22 лет принца Люксембурга Фредерика можно было спасти, отредактировав его сломанный ген на ранних этапах развития эмбриона. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Института общей генетики им. Н. И. Вавилова РАН, генетик Константин Крутовский. Его слова приводит «Газета.Ru».

Однако он отметил, что подобной технологии не существовало 22 года назад.

Крутовский уточнил, что сегодня проводятся соответствующие исследования, и есть надежда на то, что это заболевание можно вылечить на ранних стадиях, если во время развития эмбриона заменить ген.

По его словам, сегодня уже существуют работы по редактированию митохондриальных генов и гена POLG на клеточных моделях и лабораторных животных, а в будущем можно будет лечить от этого заболевания и людей.

Ранее о кончине принца рассказал его отец Роберт Люксембургский. У принца было митохондриальное заболевание, которое вызвано мутациями в гене POLG и поражает ряд органов, прежде всего мозг, нервы, мышцы, печень, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».