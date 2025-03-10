Ученые научились блокировать тягу к курению воздействием на мозг

Китайские ученые из Юньнаньского педагогического университета обнаружили, что короткий курс транскраниальной магнитной стимуляции (rTMS) мозга снижает тягу к курению и перестраивает нейронные цепи, связанные с никотиновой зависимостью. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Affective Disorders (JAD).

© Газета.Ru

В эксперименте задействовали 60 курильщиков и 64 некурящих человека. Курильщики получили пятидневный курс rTMS, направленный на левую дорсолатеральную префронтальную кору (DLPFC) — область мозга, связанную с самоконтролем.

Контрольная группа получила фиктивную стимуляцию.

В результате у курильщиков снизилась связь между лобно-теменной сетью (контроль) и сетью базальных ганглиев (вознаграждение). Лобно-теменная сеть стала работать более независимо.

Участники, получившие rTMS, сообщили о значительном уменьшении желания курить.

По словам авторов открытия, rTMS показала многообещающие результаты в борьбе с табачной зависимостью. Этот метод может стать важным дополнением к существующим подходам, помогая людям бросить курить.