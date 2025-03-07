Создана новая молекула - основа для разработки антидепрессанта

Ученые лаборатории поиска малых таргетных молекул Башкирского государственного медуниверситета (БГМУ) синтезировали новую молекулу, содержащую тиетановый цикл. Она станет основой для создания нового антидепрессанта, разработчики планируют добиться снижения побочных эффектов, сообщили в пресс-службе правительства Башкирии.

Российские ученые разработали основу для нового антидепрессанта
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"Ученые лаборатории поиска малых таргетных молекул БГМУ Минздрава России проводят исследование по разработке drug-candidate (потенциальное новое фармацевтическое соединение) для лечения депрессивных расстройств. Оно направлено не только на улучшение эффективности терапии, но и на снижение побочных эффектов, и это делает лечение более доступным и безопасным для пациентов", - указано в сообщении.

Отмечается, что вопрос создания тиетаносодержащих лекарственных препаратов сейчас становится актуальным, ученые пришли к выводу, что производные этого вещества имеют различные виды биологической активности и являются малотоксичными.

"Проект ученых БГМУ Минздрава России направлен на разработку отечественного препарата next-in-class, превосходящего известные антидепрессанты по эффективности и безопасности, что поможет расширить арсенал средств для персонализированной терапии депрессивных расстройств", - добавили в пресс-службе.

Лаборатория поиска малых таргетных молекул в межвузовском студенческом кампусе занимается синтезом биологически активных веществ, радиофармацевтических лекарств, стандартизацией этих веществ и проводит фармакологические испытания. Целями обозначены выполнение научно-исследовательских и инновационных работ по приоритетным направлениям фармацевтической науки с последующим трансфером на площадку для проведения клинических или доклинических исследований.

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