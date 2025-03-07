Как эфирное масло розмарина влияет на действие антибиотиков

Микробиологи, фармацевты и биомедики из Ганы и Уральского федерального университета выявили антибактериальное действие эфирного масла розмарина.

Как пояснили в вузе, одним из важных моментов работы стало исследование синергетических эффектов масла розмарина в сочетании с традиционными антибиотиками. Особенно в плане борьбы с золотистым стафилококком, пневмонией, кишечной палочкой и другими бактериями, выработавшим устойчивость к лекарствам: это делает лечение сложнее и иногда даже невозможным.

Для поиска решения проблемы все чаще обращаются к естественным источникам, таким как эфирные масла. В данном случае - розмарина. Выбран он был неслучайно: во-первых, из-за синергетического эффекта его компонентов (пинены, камфора, камфен и других) на бактерии, во-вторых, из-за способности масла подавлять рост множеств штаммов бактерий.

"Чтобы подавить рост тестируемых бактерий, потребовалось от 3,13 до 6,25 мг/мл масла розмарина, а чтобы вызвать гибель микробов - от 3,12 до 12,5 мг/мл. Эффективность традиционных антибиотиков значительно ниже для некоторых бактерий. Например, чтобы подавить кишечную палочку, нужно 250 мкг/мл ампициллина", - привели пример авторы исследования.

Если дополнительные исследования подтвердят эффективность этого растительного вещества, следующим этапом может стать разработка новых комбинированных терапий. Определить безопасную и эффективную дозировку для лечения людей должны клинические испытания.