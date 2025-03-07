Российские ученые предложили революционный способ получения лекарств

Специалисты Института органической химии имени Н. Д. Зелинского РАН первыми в мире смогли синтезировать органические соединения при экстремально высоких температурах - свыше 250 °C. Раньше это считалось невозможным. Результаты работы опубликованы в журнале Chemical Science.

Обычно реакции органического синтеза проводят при температурах до 250 °C, поскольку при сильном нагреве органическое вещество разрушается. Это сдерживало разработку новых методов синтеза, усложняло производство многих лекарств.

Российские ученые доказали, что такие реакции способны протекать при температуре до 500 °C в растворе пара-ксилола. Новый способ позволит в перспективе отказаться от многоступенчатого и сложного синтеза органических веществ, а также проводить реакции, которые ранее считались невозможными.

Удачная разработка капиллярного метода проведения реакций и сочетание высокотемпературных условий со сверхкритическим состоянием жидкости открывают окно в новый мир возможностей в органической химии, - пояснил RT руководитель проекта, академик РАН Валентин Анаников.

Также разработанный российскими учеными эквивалент кожи начали применять в лечении животных.