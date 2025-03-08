Создана технология, позволяющая улучшить восстановление поврежденных тканей

Ученые в Саратове создали технологию синтеза материалов улучшенной структуры для регенеративной медицины, в том числе восстановления травмированных тканей и органов. Разработка отличается экологичностью и безопасностью, сообщили ТАСС в пресс-службе Саратовского государственного технического университета им. Ю.А. Гагарина (СГТУ).

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Речь идет о сверхкритической флюидной технологии синтеза полимерных матриц, используемых для выращивания клеточных структур. Она будет востребована также для извлечения полезных веществ из природных источников, создания гелей или наноструктур, применяемых в регенеративной медицине.

«Получаемые матрицы обладают размерами пор от десятков до сотен микрометров и высоким уровнем взаимной связности. Они представляют собой перспективную платформу для создания скаффолдов в области регенеративной медицины и тканевой инженерии. Скаффолды - это своего рода "строительные леса" для клеток, которые используются для восстановления травмированных и утраченных тканей - фрагмента сосуда, органа или кожного покрова», — приводятся слова одного из авторов исследования, заведующего кафедрой "Физика" СГТУ Дмитрия Зимнякова.

По его словам, важной особенностью разработанной технологии является применение сверхкритического состояния вещества, в том числе двуокиси углерода, в качестве агента для вспенивания. Это состояние сочетает в себе физико-химические свойства жидкой и газовой фазы, что позволяет существенно повысить результативность вспенивания. Специфические взаимодействия между двуокисью углерода и полимером способствуют улучшению структуры получаемых матриц, отметил ученый.

Применение сверхкритической двуокиси углерода имеет ряд и других преимуществ. В пресс-службе привели в пример, что мягкие режимы синтеза, которые происходят при более низких температурах и давлениях по сравнению с другими технологиями, сохраняют характеристики полимеров и позволяют избегать термического повреждения. Кроме того, использование сверхкритической двуокиси углерода способствует более безопасному производству и близости к "зеленым" технологиям. Также существует возможность дальнейшей переработки и повторного использования материалов.

Часть исследовательских работ выполнялась в сотрудничестве со специалистами отделения Федерального исследовательского центра "Кристаллография и фотоника" в Московской области (Институт фотонных технологий). Работы поддержаны грантами Российского научного фонда (РНФ).

О вузе

Саратовский государственный технический университет основан в 1930 году и является одним из ведущих технических вузов России. В СГТУ обучаются более 20 тыс. студентов и слушателей. В структуру университета входят восемь институтов, военный учебный центр, два филиала и один колледж. Вуз обеспечивает подготовку и переподготовку кадров по широкому спектру инженерных, технических, естественнонаучных, экономических, управленческих, социально-гуманитарных специальностей и направлений.