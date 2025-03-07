Ученые выявили критический возраст для профилактики старения мозга
Новое исследование, опубликованное в Proceedings of the National Academy of Sciences, показало, что старение мозга проходит по определенному, но нелинейному сценарию. Ученые выявили критические переходные моменты, когда когнитивный спад можно замедлить наиболее эффективно.
Анализ данных более 19 тысяч человек показал, что стабильность взаимодействий между разными областями мозга начинает снижаться примерно с 44 лет, а самый резкий спад наблюдается в 67 лет. После 90 лет изменения замедляются.
По словам ведущего автора исследования Лилианны Мухика-Пароди из Университета Стоуни-Брук, в среднем возрасте мозг испытывает энергетический дефицит: нейроны начинают испытывать стресс из-за нехватки топлива, но остаются жизнеспособными. Это период, когда можно эффективно вмешаться, пока не произошло необратимых изменений.
Главной причиной возрастных изменений ученые назвали устойчивость нейронов к инсулину. Анализ биомаркеров показал, что нарушения обмена веществ появляются раньше, чем воспалительные и сосудистые изменения. Также была выявлена роль генов, отвечающих за транспорт глюкозы и жиров в мозг, в том числе APOE, связанного с риском болезни Альцгеймера.
На основании этих данных исследователи провели эксперимент с 101 участником разного возраста. Им вводили либо глюкозу, либо кетоны — альтернативный источник энергии, который не требует инсулина. Оказалось, что кетоны стабилизируют работу мозга, особенно у людей 40−59 лет. У пожилых участников эффект был слабее из-за накопившихся сосудистых нарушений.
Авторы работы считают, что профилактика когнитивного старения должна начинаться не при появлении симптомов, а заранее — в среднем возрасте. Подходы могут включать изменения в питании, например кетогенную диету, или специальные добавки.
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