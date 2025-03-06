Найдена связь между изменением климата и здоровьем желудка

Глобальное потепление может иметь множество последствий для здоровья человека. Касается это и состояния его кишечника.

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В новой статье, опубликованной в научном журнале The Lancet Planetary Health, описывается, как совокупное воздействие изменения климата может ослабить микробиом людей. Наиболее серьёзные последствия ожидаются при этом в странах со средним и низким уровнем дохода.

© The Lancet Planetary Health (2025)

Тепловой стресс может привести к сложным изменениям в кишечнике. В том числе сдвиги в составе микробиоты, повышение уровня кислорода в крови и избыточную выработку гормонов стресса. Всё это способно сделать нас более восприимчивыми к вредным организмам.

Одно из возможных последствий изменения климата — это ухудшение способности организма усваивать жизненно важные питательные вещества. Проблема эта усугубляется, когда не хватает питательной еды.

Также под воздействием тепла слизистая желудочно-кишечного тракта становится более проницаемой. Это даёт возможность токсинам и патогенам из пищеварительного тракта легче попадать в кровоток.