Найдена причина старения яйцеклеток

Исследование ученых из Института Макса Планка (Германия) помогло понять, почему с возрастом яйцеклетки теряют способность исправлять ошибки в ДНК. Этот процесс важен, ведь женские половые клетки формируются еще до рождения и должны оставаться жизнеспособными десятилетиями.

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В отличие от клеток кожи или печени, которые регулярно обновляются, яйцеклетки остаются неизменными на протяжении всей жизни женщины. Со временем они накапливают повреждения ДНК, что может снижать вероятность успешного оплодотворения и увеличивать риск генетических нарушений у потомства.

Ученые сравнили молодые и старые яйцеклетки у людей и мышей, исследуя их способность исправлять повреждения ДНК. Они обнаружили, что в старых яйцеклетках механизмы восстановления работают медленнее, а ошибочные пути восстановления активируются чаще, что может приводить к генетическим сбоям. Также выяснилось, что с возрастом уменьшается уровень белка когезина, который удерживает хромосомы вместе и помогает восстанавливать ДНК.

Это исследование имеет особую ценность, поскольку ученые использовали современные методы флуоресцентной микроскопии с высоким разрешением, что позволило подробно изучить активность белков, участвующих в восстановлении ДНК.

Видео демонстрирует участки, где происходит восстановление ДНК в ядрах яйцеклеток мыши. Эти ядра имеют округлую форму, но могут выглядеть неоднородными и напоминать переплетённые нити.

Они обнаружили, что потеря когезина влияет не только на хромосомы, но и на способность клетки исправлять повреждения ДНК. Эти результаты могут помочь в разработке методов продления фертильности и предотвращения возрастных проблем с зачатием.

«Мы обнаружили, что восстановление ДНК замедляется в старых ооцитах. В результате повреждение ДНК накапливается в клетке», — говорит руководитель исследования Мелина Шух.

Исследователи также отмечают, что снижение когезина с возрастом способствует накоплению повреждений ДНК и гибели яйцеклеток.

Таким образом, ученые объяснили, почему у женщин с возрастом снижается способность к зачатию. Основные причины — ухудшение механизмов восстановления ДНК и уменьшение уровня белка когезина. Эти открытия могут помочь в будущем создать методы продления репродуктивного здоровья.