В Сибири создали наночастицы для борьбы с онкозаболеваниями

Специалисты Томского политехнического университета (ТПУ) с коллегами создали новые виды наночастиц самых малых размеров с улучшенными свойствами для лечения онкологических, а также нейродегенеративных заболеваний. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"Ученые ТПУ в составе научной группы разработали коллоидные дисперсные магнитоэлектрические наночастицы ультрамалого размера на основе биосовместимых материалов. Они в 10 раз меньше аналогов и обладают улучшенными магнитоэлектрическими свойствами. Это делает наночастицы перспективным "интерфейсом" в широком спектре биомедицинских приложений от онкотераностики до лечения нейродегенеративных заболеваний", - отметили в пресс-службе.

В современной медицине (онкотераностике), как пояснили в пресс-службе, для борьбы со злокачественными опухолями нередко используются магнитоэлектрические наночастицы на основе магнетита. Однако их электрофизические свойства на порядок хуже аналогов, которые содержат токсичные элементы, такие как свинец. Процесс же синтеза этих частиц занимает до нескольких дней и включает много дополнительных процедур (например, отжиг для формирования кристаллической структуры).

Сотрудники международного исследовательского центра "Пьезо- и магнитоэлектрические материалы" ТПУ синтезировали коллоидные дисперсные магнитоэлектрические наночастицы на основе ядер оксида железа, покрытых перовскитом модифицированного титаната бария. Они имеют размеры порядка 14-15 нанометров и структуру "ядро-оболочка".

В рамках исследования впервые был применен микроволновый гидротермальный метод синтеза перовскитной оболочки на поверхности наночастиц магнетита. Он позволяет сразу формировать кристаллические структуры и одновременно выполнять функционализацию наночастиц.

В ходе дальнейших экспериментов ученые воздействовали на частицы безопасным низкочастотным магнитным полем, чтобы установить, способны ли они продуцировать активные формы кислорода, которые успешно атакуют раковые клетки и ткани.

"Результаты показали, что наночастицы смогли разрушить более 80-90% модельного красителя родамина, который мы использовали для проверки, всего за один час воздействия низкочастотным магнитным полем. Важно отметить, что по сравнению с высокочастотными, низкочастотные магнитные поля являются безопасными, так как не приводят к нагреву магнитных наночастиц. Это поможет избежать губительных термических эффектов для здоровых клеток и тканей организма", - рассказал доцент исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Роман Чернозем, которого цитирует пресс-служба.

В исследованиях приняли участие, кроме сотрудников ТПУ, коллеги из Томского госуниверситета, Института катализа имени Г. К. Борескова СО РАН, Института физики прочности и материаловедения СО РАН, Исследовательского центра науки и технологий (LIFT) и Центра нейробиологии и нейрореабилитации имени Владимира Зельмана. Исследования поддержаны грантом Российского научного фонда, результаты опубликованы в журнале Сeramics International.