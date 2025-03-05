Названа неожиданная польза бессонницы

Международная команда ученых выяснила, что нарушение сна может ослаблять пугающие воспоминания. Исследование на мышах показало, что всего шесть часов бодрствования после травмирующего события снижают интенсивность страха. Этот процесс сопровождался увеличением уровня мРНК, кодирующей фактор нейротрофического роста мозга (НТРМ), который играет важную роль в перестройке нейронных связей. Работа опубликована в журнале Neuropsychopharmacology.

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Психологическая травма оказывает серьезное влияние на сон: пострадавшие часто страдают от бессонницы, ночных кошмаров и повышенной тревожности, что мешает полноценному отдыху. Известно, что сон может способствовать закреплению пугающих воспоминаний, усиливая симптомы посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Однако исследования на животных показывают, что если человека лишить сна в первые часы после травмирующего события, воспоминания о нем становятся менее устойчивыми.

Ученые под руководством Эллисон Р. Фойлб исследовали влияние отсроченного нарушения сна на закрепление страха у мышей. В эксперименте участвовали взрослые мыши C57BL/6, широко используемые в лабораторных исследованиях.

Сначала животных обучили ассоциировать определенный звук с электрическим разрядом, вызывая у них страховую реакцию. Затем их оставили в покое на 18 часов, после чего разделили на две группы.

Одна группа подвергалась шести часам бодрствования с помощью мягких раздражителей: изменения обстановки в клетке, легких прикосновений и звуков. Вторая группа оставалась нетронутой и могла спать.

Мыши, лишенные сна, демонстрировали меньший страх перед условным звуком сразу после эксперимента и спустя 24 часа. Кроме того, у них наблюдалось повышение уровня мРНК, особенно в области миндалины — ключевой структуры мозга, отвечающей за обработку страха.

Исследователи предполагают, что эффект вызван не нарушением консолидации памяти, а активным подавлением страха через НТРМ-опосредованные изменения в мозге.

«Если удастся безопасно снизить выраженность пугающих воспоминаний, это может привести к новым методам лечения состояний, вызванных травмой», — заключили авторы.

Хотя исследование проводилось на мышах, его результаты могут открыть новые перспективы для лечения ПТСР и тревожных расстройств. Возможно, контролируемое нарушение сна вскоре станет инструментом для ослабления травматических воспоминаний у людей. Однако для этого необходимы дальнейшие исследования, уже с участием добровольцев.