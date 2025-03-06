Открытие: найден белок, замедляющий старение клеток

Исследователи из Университета Осака выявили ключевой белок, который регулирует переход клеток из «молодого» состояния в «старое». Открытие опубликованно в журнале Cellular Signalling.

Как стареют клетки?

С возрастом в теле накапливаются стареющие клетки — они крупнее, менее активны и собираются в органах, вроде кожи или суставов. У них утолщаются стрессовые волокна — это как «мышцы» клетки, которые помогают ей двигаться и держаться за окружающую среду, например, за внеклеточный матрикс (простыми словами, «каркас» из коллагена, поддерживающий клетки).

«Мы до сих пор не понимаем, как эти стареющие клетки могут сохранить свои огромные размеры», — объясняет ведущий автор исследования Пираван Чантахотикул.

Роль белка AP2A1

Исследование показало, что белок AP2A1 играет ключевую роль в этом процессе. Он активируется в стрессовых волокнах стареющих клеток, таких как фибробласты (отвечают за выработку коллагена) и эпителиальные клетки кожи.

Ученые провели эксперимент в ходе которого выявили, что подавление AP2A1 в старых клетках способствовало их омоложению, а повышенное производство AP2A1 в молодых клетках ускоряла старение.

«Результаты были очень интригующими», — говорит старший автор исследования Синдзи Дегучи.

Кроме того, AP2A1 оказался связан с интегрином β1 — белком, который помогает клеткам прикрепляться к коллагеновому матриксу (каркасу, окружающему клетки). Оба белка перемещались вдоль стрессовых волокон и укрепляли межклеточные связи. Это объясняет, почему старые клетки становятся больше и теряют подвижность.

Исследование впервые показало, что удаление одного белка может обратить процесс старения клеток. Это открывает перспективы для новых методов омоложения и лечения возрастных заболеваний.

Белок AP2A1 можно использовать как биомаркер старения, а его блокировка может стать основой для новых анти-эйджинг стратегий.

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