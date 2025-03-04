Ученый рассказал, как в будущем смогут воскрешать людей

Доцент кафедры медицины в Медицинском центре имени Лангона при Нью-Йоркском университете, британский профессор Сэм Парния раскрыл неожиданные подробности о смерти — он объяснил, почему она не является конечным состоянием.

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Парния считает, что на данный момент благодаря современной медицине можно успешно лечить многие смертельные болезни, однако смерть остается неизбежной.

При этом, согласно многим исследованиям, восстановление после остановки сердца возможно. Даже мозг сохраняет потенциал к регенерации спустя несколько часов или дней.

В 2012 году команда профессора смогла вернуть к жизни 33 процента пациентов, у которых остановилось сердце.

Также недавно был проведен эксперимент на свиньях. Анализируя его результаты, ученые выяснили, что мозг животного восстановился через 14 часов после смерти.

Парния считает, что в будущем реанимация после клинической смерти станет более эффективной, но возможность воскрешения будет применяться только к тем, у кого есть реальные шансы на дальнейшую полноценную жизнь, передает «Общественная служба новостей».

Ранее «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта, кардиолога Андрея Кондрахина, что на самом деле видят люди во время клинической смерти.