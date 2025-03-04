В Иране разработали средство для восстановления костной ткани

Исследователь Иранского университета науки и техники Мехри Сохраби создала инновационную биоактивную инъекционную пасту с кверцетином, которая значительно ускоряет процесс регенерации костной ткани. Об этом сообщает Iran Press, партнер сети TV BRICS.

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По словам Сохраби, кости обладают естественной способностью к заживлению, однако серьезные травмы могут нарушить этот процесс. Новая инъекционная паста устраняет недостатки традиционных материалов для костной пластики, снижая риск послеоперационных осложнений. Помимо этого, разработка требует минимального хирургического вмешательства.

В состав препарата входит кверцетин – биоактивное вещество, известное способностью увеличивать плотность костной ткани. Как пишет издание, разработанная формула повышает биосовместимость и ускоряет процесс заживления.

Отмечается, что это достижение соответствует стратегическим целям Ирана по развитию медицинских технологий и снижению зависимости от импорта.