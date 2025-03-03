Стал известен новый механизм симбиоза человека и кишечных бактерий

Исследователи из Университета Кобе обнаружили, что глюкоза, выделяемая в кишечник, перерабатывается бактериями в короткоцепочечные жирные кислоты (КЦЖК) — соединения, играющие ключевую роль в обмене веществ и поддержании здоровья кишечника. Работа опубликована в журнале Communications Medicine (CM).

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До сих пор считалось, что КЦЖК образуются в результате ферментации неперевариваемых пищевых волокон микробиотой кишечника. Однако профессор Ватару Огава и его команда выяснили, что бактерии могут использовать и другой источник — глюкозу, которая выделяется в тонкий кишечник.

«Мы обнаружили, что выделение глюкозы в кишечник — это не просто редкое явление у пациентов, принимающих метформин (препарат для лечения диабета), а универсальный физиологический процесс у всех животных», — объяснил Огава.

Исследование показало, что глюкоза выделяется в тонкую кишку, после чего перемещается по пищеварительному тракту, достигая толстого кишечника и прямой кишки. Там она перерабатывается бактериями в КЦЖК.

Ученые применили методы биовизуализации и молекулярного анализа, позволяющие отследить путь глюкозы в организме. Эксперименты на мышах и людях подтвердили, что даже без приема метформина некоторое количество сахара выделяется в кишечник, а сам препарат увеличивает этот процесс почти в четыре раза.