Ученые нашли способ предсказать восстановление сознания у пациентов в коме

Исследователи из Колумбийского университета разработали метод, позволяющий выявлять у пациентов с недавними повреждениями мозга скрытое сознание и предсказывать их шансы на восстановление. Ключевым индикатором долгосрочного выздоровления могут быть характерные мозговые волны, связанные со сном. Работа опубликована в журнале Nature Medicine (NM).

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Ранее нейрофизиологи использовали сложные техники анализа мозговой активности, чтобы определить, могут ли пациенты воспринимать команды врачей, даже если они не могут на них физически реагировать. Однако эти методы требуют значительных ресурсов и могут давать ложные отрицательные результаты.

В новом исследовании команда под руководством профессора неврологии Яна Классена обратила внимание на сон, так как механизмы, управляющие сном, во многом пересекаются с теми, что отвечают за сознание.

«Сон легко регистрируется и не требует активного вмешательства врачей, поэтому мы решили изучить его связь с восстановлением сознания», — объяснил Классен.

Ученые проанализировали ночные электроэнцефалограммы (ЭЭГ) 226 пациентов в коме и обратили внимание на так называемые сигма-ритмы — короткие всплески высокочастотной активности в мозге. Эти структуры являются важным маркером взаимодействия между таламусом и корой, необходимым для осознанности.

Оказалось, что у 76% пациентов с выявленными сигма-ритмами к моменту выписки появились признаки сознания, а через год 41% смогли ухаживать за собой, испытывая лишь умеренные нарушения. В группе пациентов без таких сигналов сознание восстановили лишь 7% через год.

Хотя пока нет доказательств, что искусственная стимуляция сна улучшает прогноз, исследователи предполагают, что создание благоприятных условий для сна в отделениях интенсивной терапии может способствовать восстановлению.

«Больничная среда крайне далека от идеальной для сна — шум, постоянные тревоги, обследования. Возможно, улучшение условий сна поможет пациентам быстрее восстанавливаться», — добавил Классен.

Ученые отметили, что этот метод применим только к пациентам с недавними травмами мозга, и пока он не является универсальным. Однако обнаруженные закономерности помогут врачам точнее определять, кому стоит проводить более глубокие исследования и прогнозировать возможное восстановление.