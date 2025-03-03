Разработаны 3D-модели опухолей для борьбы с раком

Ученые «Сириуса» разработали 3D-модели опухолей. Их планируют использовать для улучшения исследований в сфере онкологии, а также для выявления новых методик лечения онкологии.

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Как сообщает Telegram-канал «Сириус. Будущее страны», благодаря проекту ученые смогут лучше понять взаимодействие между раковыми клетками и структурами, которые окружают их. Разработка также поможет симулировать реальные условия распространения и развития злокачественных новообразований.

Основу для модели опухоли молочной железы разработали под руководством биолога Анны Нуштаевой. Сейчас ученые стремятся дополнить ее клетками кровеносных сосудов. Следующая на очереди – модель рака мозга.

В дальнейшем ученые планируют создать некий опытный полигон для тестирования противоопухолевых препаратов, направленных на стимуляцию иммунной системы пациентов.