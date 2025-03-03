Разработаны 3D-модели опухолей для борьбы с раком

Ученые «Сириуса» разработали 3D-модели опухолей для борьбы с раком
Ученые «Сириуса» разработали 3D-модели опухолей. Их планируют использовать для улучшения исследований в сфере онкологии, а также для выявления новых методик лечения онкологии.
Как сообщает Telegram-канал «Сириус. Будущее страны», благодаря проекту ученые смогут лучше понять взаимодействие между раковыми клетками и структурами, которые окружают их. Разработка также поможет симулировать реальные условия распространения и развития злокачественных новообразований.
Основу для модели опухоли молочной железы разработали под руководством биолога Анны Нуштаевой. Сейчас ученые стремятся дополнить ее клетками кровеносных сосудов. Следующая на очереди – модель рака мозга.
В дальнейшем ученые планируют создать некий опытный полигон для тестирования противоопухолевых препаратов, направленных на стимуляцию иммунной системы пациентов.
«На примере модели команда проекта намерена заставить иммунные клетки лучше проникать внутрь опухоли. Это сделает злокачественное образование более восприимчивым к иммунотерапевтическим лекарствам», — говорится в сообщении.