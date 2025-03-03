Умные часы научили спасать жизни

Исследование показало, что смарт-часы способны обнаруживать внезапную потерю пульса. Созданная для выявления случаев остановки сердца система способна делать экстренный вызов в случае, если «понимает», что произошла катастрофа, даже если пользователь не реагирует.

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Внебольничная остановка сердца – распространенная причина внезапной смерти. Показатели выживаемости при таком событии во многом зависят от временного промежутка оказания помощи, раннего распознавания и вмешательства. Большое число случаев внезапной остановки сердца случаются без свидетелей, когда человек находится один, что значительно уменьшает шансы успешной реанимации.

Целью исследователей было оценить: могут ли смарт-часы автономно обнаруживать случаи отсутствия пульса и связываться со службами экстренной помощи, сводя к минимуму ложные вызовы, – рассказывает medicalxpress.

В исследовании «Автоматическое обнаружение потери пульса на потребительских смарт-часах» ученые обучили алгоритм с использованием фотоплетизмографии (ФПГ) и данных о движении. Затем система была проверена на шести отдельных когортах, включающих клинические контролируемые условия и свободную реальную среду.

В лаборатории 100 пациентов, проходящих тестирование с помощью дефибриллятора, испытали индуцированную фибрилляцию желудочков, что предоставило данные о потере пульса. Еще 99 участников испытали потерю пульса из-за модели артериальной окклюзии, вызванной жгутом. Также 220 участников пассивно носили смарт-часы в повседневной жизни, чтобы увидеть, как часто возникают ложноположительные результаты, 135 участников были обследованы как в условиях свободной жизни, так и в контролируемой обстановке, когда их пульс намеренно останавливался посредством артериальной окклюзии, вызванной жгутом. 21 подготовленный каскадер имитировал внебольничную остановку сердца, чтобы оценить точность обнаружения алгоритма во время интенсивных движений.

Не было значимой разницы между сигналами ФПГ от фибрилляции желудочков и отсутствия пульса, вызванного артериальной окклюзией. Чувствительность для неподвижных событий отсутствия пульса составила 72%, а чувствительность для смоделированных событий коллапса составила 53%. Специфичность достигла 99,99%, с одним ложным вызовом экстренной помощи на 21,67 пользователь-лет. Система определила отсутствие пульса в течение 57 секунд, после чего последовала 20-секундная проверка реакции пользователя перед инициированием вызова.

По словам исследователей, носимые устройства, которые обнаруживают остановку сердца, могут значительно улучшить показатели выживаемости, особенно в случаях, когда нет свидетелей.