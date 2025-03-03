Найден источник ожирения и диабета в мозге человека

Немецкие ученые из Университетской клиники Тюбингена и других институтов выяснили, что даже кратковременное употребление высококалорийной пищи может снизить чувствительность мозга к инсулину. Это способствует развитию ожирения и диабета второго типа. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Metabolism (NatMetab).

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В эксперименте участвовали 29 мужчин с нормальным весом, разделенных на две группы. Первая группа в течение пяти дней добавляла к своему обычному рациону 1500 ккал из высококалорийных закусок, в то время как контрольная группа питалась как обычно. Ученые использовали магнитно-резонансную томографию (МРТ) для оценки содержания жира в печени и чувствительности мозга к инсулину.

Исследование показало, что у здоровых людей после пяти дней употребления высококалорийных закусок (таких как шоколадные батончики и чипсы) наблюдалось значительное снижение чувствительности мозга к инсулину. Этот эффект сохранялся даже через неделю после возвращения к нормальному питанию. Ранее подобные изменения наблюдались только у людей с ожирением.

«Наши результаты впервые демонстрируют, что даже кратковременное употребление нездоровой пищи вызывает значительные изменения в мозге, которые могут стать начальной причиной ожирения и диабета второго типа», — отметили исследователи.

Инсулин, гормон, регулирующий уровень сахара в крови, играет ключевую роль в контроле аппетита. В здоровом состоянии инсулин подавляет чувство голода, но у людей с ожирением эта функция нарушается, что приводит к резистентности к инсулину.