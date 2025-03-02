Выяснено, почему болезнь Альцгеймера быстрее прогрессирует у мужчин

Ученые из Национального института старения установили, что у мужчин наблюдается ускоренное ухудшение здоровья мозга и когнитивных способностей при болезни Альцгеймера по сравнению с женщинами. Результаты исследования опубликованы в журнале Alzheimer's & Dementia (A&D).

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Работа основывалась на данных Балтиморского лонгитюдного исследования старения. В этом исследовании приняли участие добровольцы с признаками болезни Альцгеймера — накоплением амилоидных бляшек в мозге, подтвержденным с помощью сканирования позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ).

Из общей группы исследователи выделили 78 человек (45 мужчин и 33 женщины). Испытуемых проинструктировали регулярно проходить тесты на оценку когнитивных способностей и сканирование мозга, а также предоставлять кровь для лабораторных анализов. Это позволило отслеживать изменения в их состоянии с течением времени.

Результаты показали, что у мужчин, у которых началось накопление амилоида, другие маркеры болезни Альцгеймера (такие как скопления фосфорилированного тау-белка) были более выражены. Также у мужчин наблюдалось более сильное повреждение и быстрое снижение умственных способностей, особенно визуально-пространственных навыков и исполнительных функций, включая планирование и принятие решений.

Ученые предполагают, что будущие исследования могут помочь выяснить биологические или экологические причины этих различий. По словам исследователей, понимание этих факторов поможет разработать новые эффективные персонализированные методы лечения болезни Альцгеймера для разных полов.