Как омолодить мозг на десять лет с помощью настройки в смартфоне

Попробовать этот полезный лайфхак можно уже сегодня. Исследователи из США и Канады провели масштабный эксперимент с участием 467 пользователей смартфонов. Учёные предложили им установить на телефон приложение, которое блокирует мобильный интернет.

© Чемпионат.com

При этом участники исследования могли пользоваться звонками и сообщениями. Через две недели после старта эксперимента они отметили, что стали чувствовать себя в разы лучше. У многих значительно снизился уровень тревоги, нервного напряжения и стресса. Психолог Адриан Уорд из Техасского университета в Остине, один из ведущих исследователей, назвал этот эффект сопоставимым с омоложением мозга на 10 лет.

Смартфоны кардинально поменяли нашу жизнь, но человеческая психология осталась прежней. Наши данные показывают, что люди не приспособлены к постоянной связи со всеми и всегда, — объяснил учёный.