Исследование показало, как употребление пива влияет на старение мозга

Исследование 2022 года, включающее более 36 000 снимков мозга, показало, что употребление всего двух бутылок пива или двух бокалов вина в день может сократить мозг на 10 лет.

© Ferra.ru

Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, проанализировало снимки МРТ, сделанные взрослыми людьми среднего возраста, и показало, что даже умеренное употребление алкоголя приводит к уменьшению объема мозга.

Эффект был кумулятивным: выпитая половина кружки пива в день оказывала небольшое влияние, равное примерно шести месяцам старения, в то время как одна кружка пива или бокал вина приравнивались к двум годам старения.

Ученые предупреждают, что воздействие алкоголя на мозг не является линейным, то есть каждая последующая порция может нанести больший вред, чем предыдущая.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.