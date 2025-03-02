Французские ученые исследовали долгосрочные последствия COVID-19. Результаты показали, что у пациентов после перенесенного заболевания повышенный риск смертности (5218 случаев на 100 000 человеко-лет) по сравнению с контрольной группой (4013 случаев на 100 000 человеко-лет). Риск повышенной госпитализации оставался повышенным даже через два с половиной года для хронической почечной недостаточности, диабета и респираторных нарушений. В зоне особого риска находятся люди старше 70 лет. Результаты были опубликованы в журнале Infectious Diseases.

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COVID-19 — это тяжелое заболевание, вызываемое вирусом SARS-CoV-2. В основном, он поражает дыхательную систему, но также может влиять на другие органы, такие как сердце, почки и мозг. При этом пациенты даже после выздоровления часто страдают от вызванных болезнью последствий.

Чтобы изучить возможные долгосрочные последствия COVID-19, французские исследователи использовали данные национальной базы медицинских страховых случаев, охватывающей 63 990 взрослых — средний возраст 65 лет, 53,1% мужчин — которые были госпитализированы с COVID-19 в период с января по август 2020 года. Ученые сопоставили этих пациентов с контрольной группой из 319 891 человека аналогичного возраста, пола и места проживания, которые не были госпитализированы с COVID-19 за тот же период.

Команда отслеживала участников на протяжении до 30 месяцев после выписки из больницы. Она проанализировала показатели смертности и повторной госпитализации как по любым причинам, так и по конкретным нарушениям органов. Использование данных за разное время и электронных медицинских записей позволило отличить новые заболевания, возникшие после COVID-19, от уже существующих до инфекции.

Результаты показали, что у пациентов, перенесших госпитализацию из-за COVID-19, риск смерти от любых причин был выше (5218 случаев на 100 000 человеко-лет) по сравнению с контрольной группой (4013 случаев на 100 000 человеко-лет). Термин «человеко-лет» обозначает единицу измерения, представляющую собой количество людей, умноженное на время наблюдения. Также медики выявили повышенную вероятность повторной госпитализации, особенно из-за неврологических, психиатрических, сердечно-сосудистых и респираторных проблем. Наибольший риск повторных госпитализаций наблюдался у пациентов старше 70 лет. Хотя эти риски снижались спустя шесть месяцев после выписки, они оставались повышенными для некоторых заболеваний, таких как хроническая почечная недостаточность, диабет и респираторные нарушения, даже через 30 месяцев.

«Эти результаты подчеркивают необходимость дальнейших исследований для понимания механизмов, лежащих в основе этих долгосрочных рисков для здоровья, и способов их смягчения», — утверждает Шарль Бурде из Университета Париж-Сите.

Ключевым преимуществом данного исследования является использование большой общенациональной базы данных, охватывающей население Франции, что делает полученные результаты широко применимыми к аналогичным западным популяциям.