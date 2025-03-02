Выяснено, что нарушает метаболизм жиров в организме

Ученые выяснили, как белок TANGO2 влияет на метаболизм жиров. Он связывает жирные кислоты в форме молекулы ацил-КоА и помогает их использовать в качестве источника энергии. Это особенно важно для таких органов, как сердце, которое получает большую часть энергии из жиров. У детей с редким заболеванием — дефицитом TANGO2 — этот процесс нарушается, что приводит к опасным метаболическим кризам. Это открытие может помочь создать новые методы лечения и расширить понимание того, как жиры усваиваются в организме. Работа опубликована в журнале Journal of Cell Biology.

© InScience

Жиры являются важным источником энергии, особенно для сердца, которое получает из них до 90% энергии. В клетках жиры преобразуются в энергию с помощью окисления жирных кислот. Этот процесс включает в себя разрушение жирных кислот на более мелкие части, которые затем используются для производства энергии. Одним из ключевых участников этого процесса является молекула ацил-КоА — активированная форма жирных кислот, которая готова к использованию в качестве источника энергии.

У людей с нарушениями метаболизма жиров, такими как дефицит белка TANGO2, клетки не могут эффективно транспортировать и использовать жиры для получения энергии. Эти кризы часто провоцируются физическим стрессом, таким как высокая температура или вирусные инфекции. Они могут привести к резкому падению уровня сахара в крови, разрушению мышц и нарушению сердечного ритма.

Дефицит TANGO2 врачи лечат высокими дозами витамина B5, который нужен для синтеза кофермента А (Ко-А) и активации жирных кислот. Он помогает пациентам избегать метаболических кризов, однако точный механизм его действия пока неизвестен.

Чтобы изучить работу TANGO2, исследователи использовали флуоресцентную метку для белка. Так они смогли отследить его перемещение внутри живых клеток. Они обнаружили, что TANGO2 связывается с ключевой молекулой жирового обмена — ацил-КоА — и транспортирует ее внутри клетки. Это открытие подтвердило, что TANGO2 играет роль переносчика, который подготавливает жиры для их дальнейшего использования в митохондриях для выработки энергии.

Кроме того, ученые выявили, что клетки с дефицитом TANGO2 накапливают избыточное количество жировых капель и производят активные формы кислорода, что повреждает липиды и делает их непригодными для использования. Эти процессы объясняют, почему у детей с дефицитом TANGO2 возникают энергетические кризы: их клетки не могут эффективно использовать жиры для получения энергии.

Хотя дефицит TANGO2 встречается редко, знание о том, как клетки переносят жир к тканям, нуждающимся в энергии, может применяться более широко.

«Это может помочь нам понять болезни сердца или мышц у населения в целом. Миллионы людей борются с проблемами сердца или аномальным жировым обменом, и химические процессы не так сильно отличаются. Биология редких заболеваний может помочь нам понять здоровье человека в целом.», — говорит Вивек Малхотра из Центра геномной регуляции в Барселоне.

Теперь авторы исследования надеются выяснить, как именно TANGO2 связывается с ацил-КоА и передает ли он эти жиры определенным ферментам в митохондриях. Они также изучат, перемещается ли TANGO2 между различными частями клетки во время стресса.