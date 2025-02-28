Ученые назвали виды рака, которые предотвращает средиземноморская диета

Новое исследование показало, что высокая приверженность средиземноморской диете снижает риск развития ряда онкологических заболеваний.

У участников с высокой степенью соблюдения этой диеты риск таких заболеваний был на 6% ниже, независимо от показателей ожирения.

В исследовании, опубликованном в JAMA Network Open, анализировались данные 450 111 человек в возрасте от 35 до 70 лет из 10 европейских стран. Период наблюдения составил в среднем 14,9 года, за который 4,9% участников столкнулись с раком, связанным с ожирением.

Высокая приверженность средиземноморской диете ассоциировалась с уменьшением риска таких видов рака, как колоректальный (на 8%), гепатоцеллюлярный (на 48%) и почечноклеточный (на 33%).

Средиземноморская диета характеризуется высоким потреблением фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов, бобовых, орехов и оливкового масла, а также умеренным - рыбы и птицы.

Ранее новости сообщали, что средиземноморская диета омолаживает мозг.