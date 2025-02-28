Создана тест-система для определения рака на ранней стадии

Ученые Уральского федерального университета разработали новую тест-систему, которая позволит по анализу крови определить рак на ранней стадии. На данный момент разработка тестируется для диагностики рака предстательной железы, сообщили в отделе научных коммуникаций УрФУ.

"По задумке создателей тест-системы диагностику можно будет проходить во время медосмотра или самостоятельно, сдав анализ. Как поясняют специалисты, новая тест-система обладает высокой достоверностью - анализирует молекулярные маркеры - и превосходит существующие аналоги", - говорится в сообщении.

Предложенное учеными решение выявляет изменения метаболических биомаркеров в крови, и в данный момент тестируется для диагностики рака предстательной железы на ранней стадии его развития. Как отметили в вузе, одним из существующих аналогов является тест-система диагностирования гастроэнтерологических и легочных заболеваний, основанная на газовой хроматографии. Однако ранние стадии онкозаболеваний такой методикой не определяют, пояснили ученые.

В планах исследователей - дополнить работу другими видами рака, обучить систему четко определять стадии и агрессивность заболевания, к 2027 году выйти с разработкой на рынок.

Работа проводится при поддержке Минобрнауки России по программе "Приоритет-2030". Над проектом работают ученые УрФУ, Института иммунологии и физиологии УрО РАН при участии НИИ вирусных инфекций "Виром" Роспотребнадзора и коллег из Саратовского государственного медицинского университета им. В. И. Разумовского.