Что происходит в мозге, когда слово вертится на кончике языка?

Вы когда-нибудь пытались вспомнить слово, чувствуя, что оно вот-вот сорвется с языка, но так и не могли его поймать? Это состояние, известное как «слово на кончике языка» (по-английски "tip-of-the-tongue", или TOT), знакомо многим. Оно сопровождается мучительным ощущением, что вы знаете слово, но не можете его произнести. Но что же происходит в вашем мозге в этот момент?

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Исследования в области когнитивной нейронауки помогают нам понять, как работает память и почему иногда она нас подводит. Подробности на страницах The Conversation раскрыл Фредерик Бернар, преподаватель нейропсихологии из Страсбургского университета.

На кончике языка

Состояние TOT наступает, когда мозг успешно находит смысл слова — его лексическое значение, — но не может вербализировать, то есть извлечь его звуковую форму. Например, вы можете четко представлять себе животное с длинной шеей, живущее в саванне, но слово «жираф» упорно не приходит на ум.

Этот феномен явно демонстрирует, что в нашем мозге смысл слова и его звучание хранятся отдельно.

Когда мы вспоминаем слово, оно приходит довольно извилистой тропой: сначала мозг обращается к семантической памяти (смыслу), а затем к фонологической (звуковой форме). В случае TOT связь между этими двумя этапами временно нарушается.

Что происходит в мозге?

Когда слово «застревает», в мозге активируются сразу несколько областей. Исследования с использованием методов нейровизуализации показывают, что в этот момент задействованы: передняя поясная кора, префронтальная кора и островковая доля.

Будучи частью сети, отвечающей за когнитивный контроль, передняя поясная кора и префронтальная кора выполняют в поиске слова взаимодополняющие роли.

Передняя поясная кора действует как надзиратель, сигнализируя о конфликте: «Я знаю это слово, но не могу его вспомнить!»

Тем временем префронтальная кора оценивает и проверяет найденную информацию, чтобы убедиться, что она соответствует искомому.

Островковая доля, более глубокая и менее заметная область мозга, занята фонологическим поиском — помогает получить доступ к звукам, из которых состоят слова.

Используя функциональную магнитно-резонансную томографию (фМРТ), исследователи наблюдали, как эти области мозга взаимодействуют в такие моменты. Это оказалось похожим на то, как коллеги объединяют усилия для решения сложной задачи.

Старость не радость

Интересно, что разочаровывающий опыт TOT учащается с возрастом. И тому есть вполне убедительное объяснение: части мозга, участвующие в поиске слов — особенно передняя поясная кора и островковая доля — имеют тенденцию к атрофии с течением времени. В результате они немного теряют эффективность, как некогда образцовая библиотека, в которой нерадивые читатели, возвращая книги, расставили их как попало. В итоге найти нужный том, или, в данном случае, слово, становится все труднее.

По данным исследований, у пожилых людей островковая доля менее активна во время поиска слов. Это ухудшает способность собирать фонологические элементы слов, делая состояние «на кончике языка» более частым.

Это — норма!

Несмотря на увеличение частоты с возрастом, феномен TOT совершенно нормален. Он подчеркивает сложность мозга, показывая, что даже, казалось бы, простые задачи — такие как поиск слова — зависят от скоординированной работы многих областей.

В следующий раз, когда слово будет вертеться на кончике языка — не переживайте. Ваш мозг просто играет с вами в прятки — и, скорее всего, скоро вы его найдете.