Доктор рассказала, что происходит с человеком перед смертью

Доктор Кэтрин Мэнникс рассказала, что ощущает человек в преддверии смерти. об этом пишет британское издание Daily Mail.

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Описывая процесс умирания, врач сравнила истощение жизненных сил с разряжающимся аккумулятором старого телефона. Сон, по её мнению, выполняет функцию подзарядки.

Потеря аппетита – частое явление на последнем этапе жизни. Отказ от пищи обусловлен угасанием функций организма. С возрастом потребность в отдыхе возрастает, чтобы поддерживать когнитивные и физические способности. Постепенно, однако, наступает потеря сознания.

«Теперь они не видят разницы. Это не пугающее психическое состояние, это состояние незнания», – сказала эксперт.

Организм может предпринять попытку «перезагрузки», что иногда приводит к клинической смерти.

На финальной стадии, как правило, дыхание замедляется. Live Science, ссылаясь на ученых из медицинского центра Гроссмана, пишет, что после остановки сердца отдельные структуры моза сохраняют активность в течение 10 минут, а сознание – около 30 секунд.

Исследование Университета Саутгемптона показало, что сознание может сохраняться до трех минут после констатации смерти. Этот вывод был сделан на основе опроса более двух тысяч человек, переживших остановку сердца.

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