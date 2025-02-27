Названы тренировки, которые защищают от импотенции

Ученые из Первой народной больницы Чанчжоу (Китай) установили, что интенсивная физическая активность, тренировки средней интенсивности, ходьба, езда на велосипеде и упражнения на укрепление мышц снижают риск развития эректильной дисфункции. Результаты исследования опубликованы в журнале Sexual Medicine.

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Ученые проанализировали данные Национального обследования состояния здоровья и питания (NHANES) за 2001–2004 годы, в котором приняли участие 3435 мужчин. Оценка уровня физической активности участников проводилась с помощью опросов. Добровольцы предоставили информацию о том, как часто они ходят пешком, занимаются спортом, выполняют упражнения на свежем воздухе и тренируются с отягощениями.

Результаты показали, что все виды упражнений снижали риск развития эректильной дисфункции. Положительный эффект оказывали как интенсивные тренировки, так и занятия средней интенсивности. Также для защиты от импотенции были полезны как кардио, так и силовые упражнения (езда на велосипеде, ходьба).

Ученые отметили, что наиболее важным был показатель комбинированной физической активности — сочетание кардионагрузок и силового тренинга в повседневной жизни.